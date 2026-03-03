Bolsa mexicana se hunde por preocupaciones sobre Medio Oriente, mineras caen
CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - La bolsa mexicana caía con fuerza en sus primeras negociaciones del martes, arrastrada por crecientes preocupaciones sobre el impacto en la economía global del conflicto en Medio Oriente.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, perdía un 3.66% a 68,000.80 puntos. La abrupta caída era encabezada por firmas del sector minero ante un declive de los precios de los metales.
Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, se desplomaban 9.57% a 944.20 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, con un 6.73% menos a 205.40 pesos. (Reporte de Noé Torres)