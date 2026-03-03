Bolsa mexicana se hunde por preocupaciones sobre Medio Oriente, mineras caen

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - ‌La ‌bolsa ⁠mexicana caía con fuerza en sus primeras ​negociaciones ⁠del ⁠martes, arrastrada por crecientes preocupaciones ​sobre el impacto ‌en la economía global ​del ​conflicto en Medio Oriente.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más ​negociadas del mercado doméstico, ⁠perdía un 3.66% a 68,000.80 ‌puntos. La abrupta caída era encabezada por firmas del sector minero ante un declive de los ‌precios de los metales.

Los títulos ⁠de Industrias Peñoles, ‌el mayor productor mundial ⁠de plata, ⁠se desplomaban 9.57% a 944.20 pesos, seguidos por los de Grupo México, ‌uno de ​los principales productores de cobre, con un 6.73% menos a 205.40 pesos. (Reporte ‌de Noé Torres)