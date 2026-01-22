Bolsa mexicana se mantiene cerca de su máximo histórico tras cifras EEUU

LA NACION

Bolsa mexicana se mantiene cerca de su máximo histórico tras cifras EEUUSeth Wenig - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - La bolsa mexicana subía el jueves por quinta jornada consecutiva, oscilando en torno a sus máximos históricos, mientras los inversores asimilaban una serie de datos de la economía estadounidense, entre ellos, una revisión al alza del Producto Interno Bruto.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC avanzaba un 0.22% a 68.183,80 puntos, en un mercado también a la espera de conocer los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre.

Está previsto que después del cierre de los negocios Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, divulgue su informe trimestral. Sus títulos cotizaban en 39,78 pesos, con un avance del 1,61%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)

Reuters
