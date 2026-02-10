Bolsa mexicana se repliega desde su máximo histórico atenta a reportes trimestrales

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb (Reuters) - La bolsa mexicana retrocedía en sus primeras negociaciones del martes después de haber anotado en la víspera un nuevo nivel máximo histórico, en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC descendía un 0,13% a 71.413,60 puntos, arrastrado principalmente por firmas del sector minero. El lunes subió a un récord de 71.551,29 unidades.

Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores mundiales de cobre, encabezaban el declive, con un 1,15% menos a 207,05 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, que restaban un 0,85% a 1.103,0 pesos. (Reporte de Noé Torres)