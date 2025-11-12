Bolsa mexicana se repliega desde sus máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 12 nov (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el miércoles por una toma de beneficios después de que subió en la víspera a nuevos niveles récord, en un mercado a la espera de una votación en Estados Unidos que pondría fin al histórico cierre del Gobierno federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba un 0.48% a 64.009,88 puntos. El martes alcanzó un hito cercano a 64.500 unidades.

Los títulos de la minorista Wal-Mart de México encabezaban el retroceso, con un 2.0% menos a 62,31 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que restaban un 1.7% a 746,71 pesos. (Reporte de Noé Torres)