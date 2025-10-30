Bolsa mexicana se repliega tras alcanzar nuevo récord histórico
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 30 oct (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el jueves luego de la divulgación de débiles cifras de la economía local, mientras los inversionistas asimilaban los alcances de una tregua comercial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping.
El índice accionario líder del país latinoamericano, el S&P/BMV IPC, bajaba un 0,31% a 18.5401 puntos, después de haber alcanzado en la víspera un máximo histórico de 63.540,28 unidades.
Los títulos del minero Grupo México encabezaban el ajuste, con un retroceso de un 1,78% a 162,70 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que cedían un 1,68% a 17,61 pesos. (Reporte de Noé Torres)
