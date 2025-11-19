Bolsa mexicana sube a la espera de resultados de Nvidia y minutas Fed

19 nov (Reuters) - La bolsa mexicana subía el miércoles, luego de cuatro sesiones de pérdidas, mientras los inversores en los mercados bursátiles se centraban en los resultados de Nvidia, críticos para ver si la IA puede seguir apuntalando a las acciones, y la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.41%, a 62.238,38 puntos, poco después de la apertura.

"Nvidia presentará resultados considerados críticos para el mercado: se espera un crecimiento superior al 50% en ingresos y utilidades, impulsado por el gasto en IA de Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta... Persiste el riesgo de que actores como OpenAI reduzcan compromisos, afectando expectativas", dijo la correduría Monex.

"La incertidumbre sobre el tamaño real del negocio de infraestructura de IA y la sostenibilidad del gasto sigue siendo el gran desafío", agregó. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier Leira)