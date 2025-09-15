Bolsa mexicana sube a nuevo máximo histórico de 62.000 pts, acciones de Axtel se hunden

CIUDAD DE MÉXICO, 15 sep (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el lunes a un nuevo récord máximo, en línea con el sólido desempeño de los mercados en el exterior, mientras los inversores aguardan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,34% a un hito 62.008,81 puntos, en su tercera jornada consecutiva de ganancias.

Los títulos del conglomerado Grupo Carso encabezaban las alzas, con un 1,50% más a 129,31 pesos, seguidos por los de la embotelladora y minorista FEMSA, que sumaban un 1,36% a 172,56 pesos.

Fuera del índice destacaba una pronunciada caída de un 13,03% a 2,07 pesos de los papeles de la firma de telecomunicaciones Axtel, lo que obligó a la Bolsa Mexicana de Valores a suspender brevemente sus negociaciones.

La firma dijo en un comunicado que desconocía las causas del movimiento y que corresponderían a condiciones propias del mercado. (Reporte de Noé Torres)