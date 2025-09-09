LA NACION

Bolsa mexicana sube a nuevo máximo histórico en errático inicio de sesión

Seth Wenig - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 9 sep (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el martes a un nuevo máximo histórico en un errático inicio de sesión, mientras los inversionistas digerían el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año presentado por el Gobierno la noche del lunes.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,20% a un nuevo hito de 60.771,99 puntos, aunque momentos antes llegó a descender un 0,30%.

Los títulos del minero Grupo México encabezaban las alzas, con un 1,83% más a 130,85 pesos, seguidos por los de la firma de medios Grupo Televisa, que sumaban un 1,52% a 10,70 pesos. (Reporte de Noé Torres)

