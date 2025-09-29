Bolsa mexicana sube a nuevo récord en espera de cifras empleo EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - La bolsa mexicana subía el lunes por tercera jornada, alcanzando nuevos niveles máximos históricos, en el inicio de una semana cargada de información económica en Estados Unidos, principalmente del mercado laboral.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC ganaba un 0,65% a 62.711,04 puntos, con un retorno acumulado del 1,3% en las ultimas tres sesiones.

Los títulos del minero Grupo México encabezaban las alzas de la jornada, con un 1,88% más a 150,68 pesos, seguidos por los de la farmacéutica Genomma Lab , que sumaban un 1,11% a 19,06 pesos. (Reporte de Noé Torres)