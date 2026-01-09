Bolsa mexicana sube a nuevos niveles récord por encima de 66.000 pts

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ene (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el viernes a nuevos máximos históricos, impulsada principalmente por un sólido desempeño de firmas del sector minero, mientras los inversores asimilaban un esperado reporte del empleo en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0,96% a un hito de 66.152,73 puntos.

Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, encabezaban las alzas, con un 2,97% más a 181,50 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, que sumaban un 2,09% a 979,97 pesos. (Reporte de Noé Torres)