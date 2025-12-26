Bolsa mexicana sube a nuevos niveles récord tras feriado de Navidad

CIUDAD DE MÉXICO, 26 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía en sus primeras negociaciones del viernes a nuevos máximos históricos, en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez luego del feriado de Navidad.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC ganaba un 0.26% a un hito de 65.784,84 puntos, impulsado principalmente por firmas del sector minero.

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, encabezaban el avance, con un 2.28% más a 977,99 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 1.53% a 176,99 pesos. (Reporte de Noé Torres)