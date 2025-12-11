LA NACION

Bolsa mexicana sube animada tras decisión Fed

Bolsa mexicana sube animada tras decisión Fed

11 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía el jueves, un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara la tasa de interés como se esperaba y mejorara las perspectivas de crecimiento para la mayor economía del mundo.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0,88% a 63.966,62 puntos en los primeros negocios, tras avanzar un 1% justo después de la apertura.

Los títulos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, trepaban un 3,24% a $455 y se encontraban entre las mayores alzas del mercado, seguidos por los del Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, que ganaban un 2,07% a $238,09.

(Reporte de Manuel Farías)

