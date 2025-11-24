Bolsa mexicana sube ante expectativas de recortes de tasas de la Fed y tras dato de inflación local

24 nov (Reuters) - La bolsa mexicana subía el lunes, en línea con Wall Street y otros mercados bursátiles, ante mayores expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La plaza local avanzaba también tras un reporte de inflación local por sobre las proyecciones, pero que no logró cambiar la confianza de los operadores sobre una rebaja del costo del crédito en diciembre por parte de Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0,49%, a 62.182,24 puntos, poco después de la apertura.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se sumó el lunes a otras autoridades monetarias del organismo respecto a dejar la puerta abierta a un recorte de tasas de interés en la reunión de diciembre.

La inflación general de México repuntó en la primera mitad de noviembre por encima de las expectativas, después de dos quincenas en declive.

"Seguimos esperando un recorte en la tasa de referencia en diciembre", dijo Actinver en una nota. (Reporte de Manuel Farías; Editado por Raúl Cortés Fernández)