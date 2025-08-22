Bolsa mexicana sube antes de discurso de Powell

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el viernes siguiendo el movimiento de sus pares en el exterior en las horas previas a un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0,28% a 58.828,91 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un 3,75% más a 9,13 pesos, seguidos por los de la cementera Cemex, que sumaban un 1,40% a 16,61 pesos. (Reporte de Noé Torres)