Bolsa mexicana sube antes de discurso de Powell
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el viernes siguiendo el movimiento de sus pares en el exterior en las horas previas a un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0,28% a 58.828,91 puntos, poco después de la apertura.
Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un 3,75% más a 9,13 pesos, seguidos por los de la cementera Cemex, que sumaban un 1,40% a 16,61 pesos. (Reporte de Noé Torres)
LA NACION
Otras noticias de México
Más leídas
- 1
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 2
El argentino dueño de la heladería vandalizada en Barcelona contó como fue el incidente y negó las acusación de “discriminación lingüística”
- 3
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 4
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china