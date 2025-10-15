Bolsa mexicana sube atenta a reportes trimestrales

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - La bolsa mexicana ascendía el miércoles impulsada por un mejor ambiente para los activos de riesgo, mientras los inversores locales centraban su mirada en los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.81% a 61.277,25 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil se encontraban entre los que mostraban un mejor desempeño, con un 1.24% más a 19,57 pesos, después de que informó en la víspera un aumento de más del triple en sus ganancias trimestrales. (Reporte de Noé Torres)