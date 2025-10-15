Bolsa mexicana sube atenta a reportes trimestrales
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - La bolsa mexicana ascendía el miércoles impulsada por un mejor ambiente para los activos de riesgo, mientras los inversores locales centraban su mirada en los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.81% a 61.277,25 puntos, poco después de la apertura.
Los títulos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil se encontraban entre los que mostraban un mejor desempeño, con un 1.24% más a 19,57 pesos, después de que informó en la víspera un aumento de más del triple en sus ganancias trimestrales. (Reporte de Noé Torres)
LA NACION
Otras noticias de Mercados
Más leídas
- 1
La reunión de Trump y Milei en la Casa Blanca enfurece más a los demócratas por el auxilio financiero al Gobierno
- 2
El curioso spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”
- 3
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
- 4
Israel denuncia que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de ninguno de los secuestrados