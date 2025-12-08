Bolsa mexicana sube con inversores a la espera de decisión Fed

8 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía el lunes, en línea con un alza en Wall Street, mientras los inversores se centraban en la reunión de política monetaria que sostendrá la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.2% a 63.503,58 puntos, poco después de la apertura.

"En las últimas sesiones, se ha observado un rendimiento positivo en el S&P/BMV IPC, recuperándose de la toma de utilidades tras el registro de sus últimos máximos históricos en los 64.321 puntos, con lo que ha respetado su tendencia de alza, acumulando un rally del 23,6% desde su punto de inflexión registrado el 11 de abril, cuando se ubicó en los 51.498 puntos", dijo Banamex en un reporte.

"Actualmente, sus métricas técnicas oscilan en la zona neutral denotando movimientos mixtos en el futuro cercano sin descartar un regreso hacia sus máximos históricos para finalizar el año con un rendimiento de doble dígito", agregó.

Los títulos de la cementera Cemex ganaban un 2,75% a 20,20 pesos y lideraban los avances en los primeros minutos de las negociaciones. (Reporte de Manuel Farías)