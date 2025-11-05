Bolsa mexicana sube después de cuatro jornadas de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov (Reuters) - La bolsa mexicana subía el miércoles después de cuatro sesiones de pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada repuntó con fuerza en octubre.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, avanzaba un 0.64% a 62.788,62 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra encabezaban las alzas, con un 3.26% más a 253,79 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaban un 2.44% a 736,06 pesos. (Reporte de Noé Torres)