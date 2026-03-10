Bolsa mexicana sube después de tres jornadas de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 10 mar (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el martes después de tres sesiones en declive, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en la víspera que la guerra con Irán podría terminar pronto.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, ascendía un 0,38% a 67.141,36 puntos, poco después de la apertura.

Las alzas eran encabezadas por firmas del sector minero ante un fortalecimiento de los precios de los metales.

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, subían un 4,18% a 951,99 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 2,04% a 198,80 pesos. (Reporte de Noé Torres)