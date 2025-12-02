Bolsa mexicana sube en línea con Wall Street, destacan acciones de FEMSA

2 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía el martes, en línea con el avance de Wall Street, mientras los mercados evaluaban los próximos pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos al esperar datos de inflación y el mercado laboral de la mayor economía del mundo.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.69% a 63.992,28 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la minorista y embotelladora FEMSA trepaban un 3.16% a 182 pesos, luego de que la compañía anunciara que firmó un acuerdo de recompra acelerada de acciones con una institución financiera estadounidense por el que recomprará US$260 millones de sus ADS. (Reporte de Manuel Farías)