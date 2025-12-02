LA NACION

Bolsa mexicana sube en línea con Wall Street, destacan acciones de FEMSA

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bola de valores; Bolsa de comercio; Buenos AIres; Economía
Bolsa mexicana sube en línea con Wall Street, destacan acciones de FEMSARONALDO SCHEMIDT - AFP

2 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía el martes, en línea con el avance de Wall Street, mientras los mercados evaluaban los próximos pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos al esperar datos de inflación y el mercado laboral de la mayor economía del mundo.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.69% a 63.992,28 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la minorista y embotelladora FEMSA trepaban un 3.16% a 182 pesos, luego de que la compañía anunciara que firmó un acuerdo de recompra acelerada de acciones con una institución financiera estadounidense por el que recomprará US$260 millones de sus ADS. (Reporte de Manuel Farías)

LA NACION
Más leídas
  1. Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras
    1

    Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras

  2. Macfarlane y Brito ingresan al exclusivo mercado del GNL
    2

    Macfarlane y Brito ingresan al exclusivo mercado del GNL a través de una compañía nueva

  3. De Narváez da un paso clave quedarse con Carrefour Argentina
    3

    De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales

  4. H&M desembarca en Coto con una cápsula exclusiva de verano
    4

    Alianza inédita: H&M desembarca en Coto con una “cápsula” exclusiva de verano

Cargando banners ...