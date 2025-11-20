Bolsa mexicana sube en sintonía con Wall St, tras reporte Nvidia y datos empleo EEUU

20 nov (Reuters) - La bolsa mexicana subía con fuerza el jueves, en línea con Wall Street, tras alentadores resultados del gigante tecnológico Nvidia y luego de datos del sector laboral en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía 0,85% a 62.610,46 puntos, tras avanzar hasta 1% justo después de la apertura.

Nvidia pronosticó el miércoles ingresos para el cuarto trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street, apostando por el auge de la demanda de sus chips entre proveedores de servicios en la nube, relajando ciertos temores sobre una burbuja sobre la IA.

El jueves, en tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo reportó que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre pero la tasa de desempleo subió al 4,4% y la economía perdió puestos de trabajo el mes anterior.

Más temprano, la firma mexicana de energía Esentia anunció que fijó en 45 pesos el precio de colocación de su oferta pública de acciones con la que debutaba en la bolsa en la sesión. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier Leira)