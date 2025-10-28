Bolsa mexicana sube impulsada por Televisa y Cemex, atenta a resultados trimestrales
CIUDAD DE MÉXICO, 28 oct (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el martes siguiendo el desempeño de los mercados en el exterior, mientras que a nivel local la atención estaba en los reportes corporativos del tercer trimestre.
El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1.09% a 62.535,82 puntos, poco después de la apertura de los negocios.
Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un salto de un 9.92% a 10,08 pesos. Le seguían los papeles de la cementera Cemex , con un 6.98% más a 18,38 pesos, después de que sus resultados trimestrales superaron las estimaciones. (Reporte de Noé Torres)
