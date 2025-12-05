Bolsa mexicana sube leve, en línea con Wall Street a la espera de dato de inflación de EEUU

5 dic (Reuters) - La bolsa mexicana cotizaba con una ligera ganancia el viernes, en línea con la apertura de Wall Street, a la espera de un clave dato de inflación en Estados Unidos que podría dar señales sobre los movimientos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.13% a 63.797,08 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos del operador del mercado bursátil Grupo BMV ganaban un 1.11% a 36,36 pesos y lideraban las alzas, al tiempo que los papeles de los de FEMSA descendían un 0.91% a 183,29 pesos.

"Consideramos que el escenario de recuperación prevalece, la resistencia más importante que podría enfrentar está ubicada en las 64.400 unidades. Por otro lado, el soporte que deberá respetar se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones", dijo Banorte.

Los mercados aguardaban la cifra de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos, para ver la trayectoria de la inflación. Además, estaban atentos a una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense, Donald Trump, más tarde en la jornada. (Reporte de Manuel Farías)