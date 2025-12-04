Bolsa mexicana sube leve mientras mercado analiza datos de empleo de EEUU

4 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía levemente el jueves, en línea con un avance de Wall Street, mientras los inversores analizaban datos del sector laboral estadounidense en búsqueda de pistas sobre la senda de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.19% a 63.715,96 puntos, poco después de la apertura.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro de las condiciones del mercado laboral.

Además, un informe del miércoles de ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre. Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre.

Los títulos de Genomma Lab Internacional trepaban un 2.18% a 18,79 pesos y se ubicaban dentro de las mayores alzas del mercado. Los papeles de Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR avanzaban un 1.53% a 554,51 pesos. Mientras, las acciones de la constructora Pinfra descendían un 1.20% a 248,84 pesos. (Reporte de Manuel Farías)