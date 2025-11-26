Bolsa mexicana sube ligeramente, sigue el impulso de mayores expectativas de recortes de tasas de la Fed

26 nov (Reuters) - La bolsa mexicana subía levemente el miércoles, tras dos días de fuertes ganancias en el mercado en línea con Wall Street, en medio de las mayores expectativas de un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A nivel local, los operadores aguardan el Informe Trimestral por parte de Banxico.

"Por un lado, no podemos descartar que los estimados de crecimiento se revisen ligeramente a la baja, sobre todo por la debilidad en las cifras económicas del tercer trimestre; asimismo, podría revisarse a la baja la generación de empleo formal", dijo Kapital Grupo Financiero en una nota.

"Con respecto a la inflación, es probable que no se modifiquen los estimados recientemente publicados en la última decisión de política monetaria. Adicionalmente, esperamos conocer más información sobre la postura monetaria, de cara al próximo año", agregó.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, avanzaba un 0.23% a 63.361,06 puntos, poco después de la apertura, tras acumular un alza mayor al 2% en las últimas dos sesiones.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles avanzaban un 2.77% a 771,54 pesos, liderando los avances del mercado, al tiempo que los de la constructora Pinfra sumaban un 1.06% a 46,48 pesos. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Juana Casas)