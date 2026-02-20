Bolsa mexicana sube luego de cuatro jornadas en declive

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el viernes después de cuatro sesiones de pérdidas, en un mercado con la atención puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.16% a 70.955,76 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la firma de telecomunicaciones Megacable se encontraban entre los de mejor desempeño, con un 1.51% más a 66.65 pesos, también los de la desarrolladora de bienes raíces industriales Vesta que sumaban un 1.02% a 58.67 pesos.

Ambas compañías publicaron sus resultados trimestrales el jueves por la tarde. (Reporte de Noé Torres)