Bolsa mexicana sube luego de dos jornadas de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ago (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el viernes después de dos sesiones de pérdidas, mientras los participantes asimilaban una serie de datos de la economía estadounidense, entre ellos un sólido informe de las ventas al por menor.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, subía un 0,35% a 58.372,35 puntos, impulsado principalmente por firmas del sector telecomunicaciones.

Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un 2,36% más a 9,10 pesos, seguidos por los de Megacable, dedicada a la prestación de servicios de cable e Internet, que sumaban un 1,53% a 52,29 pesos. (Reporte de Noé Torres)