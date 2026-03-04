Bolsa mexicana sube luego de sufrir su mayor caída en cerca de un año

CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el miércoles por un ajuste de posiciones después de haber registrado en la víspera su mayor caída diaria desde abril de 2025.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ascendía un 0.57% a 68.829,27 puntos, poco después de la apertura. El martes se hundió un 3.04%.

El repunte era encabezado por firmas del sector minero ante una recuperación de los precios de los metales.

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, ganaban un 3.50% a 1.015,02 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 2.13% a 209,35 pesos. (Reporte de Noé Torres)