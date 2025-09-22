Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidas; acciones de Grupo Nutrisa repuntan
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el lunes después de tres sesiones consecutivas de pérdidas, mientras los inversionistas se preparaban para una semana cargada de información económica, entre ella, la decisión de política monetaria de Banco de México.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,13% a 61.280,04 puntos, poco después de la apertura de los negocios, apuntando a su máximo histórico de 62.252,13 unidades que alcanzó la semana pasada.
Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 1,25% más a 746,99 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que sumaban un 1,05% a 16,41 pesos.
Fuera del índice destacaba un salto de un 7,56% a 5,69 pesos de los papeles de Grupo Nutrisa, en lo que sería su primer día de ganancias desde su debut bursátil el jueves. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de México
- 1
Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo
- 2
Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi
- 3
El Gobierno inició conversaciones para conseguir un préstamo del Tesoro de EE.UU., pero Milei posterga su partida a Nueva York
- 4
“Reclamo histórico”: el campo celebró la eliminación temporal de las retenciones, pero pide que sea una medida permanente