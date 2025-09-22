LA NACION

Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidas; acciones de Grupo Nutrisa repuntan

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el lunes después de tres sesiones consecutivas de pérdidas, mientras los inversionistas se preparaban para una semana cargada de información económica, entre ella, la decisión de política monetaria de Banco de México.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,13% a 61.280,04 puntos, poco después de la apertura de los negocios, apuntando a su máximo histórico de 62.252,13 unidades que alcanzó la semana pasada.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 1,25% más a 746,99 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que sumaban un 1,05% a 16,41 pesos.

Fuera del índice destacaba un salto de un 7,56% a 5,69 pesos de los papeles de Grupo Nutrisa, en lo que sería su primer día de ganancias desde su debut bursátil el jueves. (Reporte de Noé Torres)

