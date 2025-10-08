LA NACION

Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La bolsa de comercio
Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidasRichard Drew - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 8 oct (Reuters) - La bolsa mexicana subía el miércoles después de tres sesiones consecutivas de pérdidas por un ajuste de posiciones en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC ascendía un 0,61% a 60.584,78 puntos, poco después de la apertura. En las tres jornadas anteriores acumuló un declive del 3,2%.

Los títulos del gigante minero Grupo México encabezaban las alzas, con un 1,80% más a 140,70 pesos, en su segundo día de ganancias luego de haberse desplomado el lunes un 15%.

Los papeles de Banco del Bajío, los segundos con mejor desempeño en la sesión, avanzaban un 1,74% a 46,19. (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
    1

    La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata

  2. Así está hoy Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem
    2

    Así está hoy Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem que superó el cáncer y apostó al modelaje

  3. La pirueta en el área del pibe de oro de España, un candidato en el Mundial Sub 20
    3

    Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final

  4. Una operación clave con Arabia Saudita corona a Airbus, que le arrebata un récord histórico a Boeing
    4

    Airbus A320 rompe un récord histórico y desplaza al Boeing 737 como el avión más entregado del mundo

Cargando banners ...