Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 8 oct (Reuters) - La bolsa mexicana subía el miércoles después de tres sesiones consecutivas de pérdidas por un ajuste de posiciones en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC ascendía un 0,61% a 60.584,78 puntos, poco después de la apertura. En las tres jornadas anteriores acumuló un declive del 3,2%.

Los títulos del gigante minero Grupo México encabezaban las alzas, con un 1,80% más a 140,70 pesos, en su segundo día de ganancias luego de haberse desplomado el lunes un 15%.

Los papeles de Banco del Bajío, los segundos con mejor desempeño en la sesión, avanzaban un 1,74% a 46,19. (Reporte de Noé Torres)