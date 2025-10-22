Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - La bolsa mexicana subía el miércoles impulsada por un sólido desempeño de las acciones de la aseguradora Quálitas y de la cementera GCC después de que reportaron en la víspera sus resultados del tercer trimestre.

El índice bursátil líder S&P/BMV IPC ascendía un 0,53% a 61.098,37 puntos, luego de tres jornadas de pérdidas.

Los títulos de Quálitas, enfocada en el sector automotriz, encabezaban las alzas, con un 6,66% más a 167,50 pesos, seguidos por los de GCC, cuyo principal mercado se encuentra en Estados Unidos, que sumaban un 4,46% a 162,94 pesos. (Reporte de Noé Torres)