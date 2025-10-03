Bolsa mexicana sube por expectativas recorte tasas de interés Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el viernes, encaminándose a culminar la semana con ganancias acumuladas, debido a crecientes apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá recortando los tipos de interés.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0.29% a 62.403,04 puntos, poco después de la apertura de los negocios. En la semana sumaba un retorno del 0.15%.

Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas de la sesión, con un 1.92% más a 9,57 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas , que sumaban un 1.36% a 168,19 pesos. (Reporte de Noé Torres)