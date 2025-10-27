Bolsa mexicana sube por optimismo sobre acuerdo comercial entre EEUU y China

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el lunes animada por una ola de apetito por riesgo ante señales de enfriamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo.

El índice líder S&P/BMV IPC subía un 0,28% a 61.314,77 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaban las alzas, con un 4,20% más a 18,36 pesos, seguidos por los del gigante de medios Grupo Televisa, que sumaban un 2,03% a 9,04 pesos. (Reporte de Noé Torres)