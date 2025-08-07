Bolsa mexicana sube por tercera jornada consecutiva

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ago (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el jueves por un mejor ambiente para los activos de riesgo, mientras que a nivel local los inversionistas aguardaban la decisión de política monetaria de Banco de México más tarde en el día.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas de la plaza, subía un 0,96% a 57.703,67 puntos, apuntando a su tercera sesión continua de ganancias.

Los títulos de la cementera Cemex encabezaban las alzas de la jornada, con un 2,75% más a 16,04 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaban un 2,21% a 560,48 pesos. (Reporte de Noé Torres)