Bolsa mexicana sube tras cifras de PIB local y expectativas sobre tasas de la Fed

21 nov (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el viernes, tras conocerse débiles datos de la economía local que podrían dar un margen para que el banco central recorte las tasas, y con inciertas perspectivas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.23% a 61.815,94 puntos, poco después de la apertura, moderando su avance inicial.

El Producto Interno Bruto local se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

El PIB cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, según cifras desestacionalizadas divulgadas el viernes por el instituto de estadística, Indec.

"De cara al cierre del 4T-25, el entorno de la actividad económica mexicana seguirá expuesto a desafíos relevantes, como la incertidumbre del comercio externo y los factores políticos económicos internos", dijo la correduría Monex en una nota (Reporte de Manuel Farías. Editado por Javier López de Lérida)