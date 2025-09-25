Bolsa mexicana sube tras datos económicos de EE.UU. mejores a lo previsto
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el jueves, oscilando muy cerca de sus máximos históricos, impulsada por la publicación de datos mejores a lo esperado del mercado laboral y la economía de Estados Unidos.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,42% a 62.168,33 puntos, poco después de la apertura de los negocios. El miércoles anotó un récord máximo de 62.665,94 unidades.
Los títulos del conglomerado Grupo Carso encabezaban las alzas, con un 2,82% más a 131,79 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que sumaban un 1,81% a 145,58 pesos. (Reporte de Noé Torres)
