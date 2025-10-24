Bolsa mexicana sube tras datos inflación EEUU, reportes trimestrales
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras negociaciones del viernes mientras los inversionistas asimilaban un esperado informe de la inflación estadounidense que resultó ligeramente abajo de lo esperado.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,31% a 61.704,55 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.
Los títulos de la productora de tequila Becle encabezaban las alzas, con un 3,02% más a 24,58 pesos, seguidos por los de la desarrolladora de bienes raíces industriales Vesta , que sumaban un 3,25% a 52,40 pesos. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de México
Más leídas
- 1
Incómodo, Guillermo Francos se recluye a la espera de una charla con Milei para decidir su futuro
- 2
En un tiempo, Liga de Quito apabulló a Palmeiras y expuso argumentos para soñar con la final de la Copa Libertadores
- 3
Copa Sudamericana: Lanús tenía todo bajo control, pero se cuidó demasiado y Universidad de Chile lo castigó
- 4
El cuento de la abuela: nacer en Santa Fe y ser malayo, un milagro del fútbol que se llama trampa