Bolsa mexicana sube tras datos inflación EEUU, reportes trimestrales

Bolsa mexicana sube tras datos inflación EEUU, reportes trimestrales

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras negociaciones del viernes mientras los inversionistas asimilaban un esperado informe de la inflación estadounidense que resultó ligeramente abajo de lo esperado.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,31% a 61.704,55 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

Los títulos de la productora de tequila Becle encabezaban las alzas, con un 3,02% más a 24,58 pesos, seguidos por los de la desarrolladora de bienes raíces industriales Vesta , que sumaban un 3,25% a 52,40 pesos. (Reporte de Noé Torres)

