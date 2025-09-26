Bolsa mexicana sube tras decisión de Banxico y datos de inflación de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 26 sep (Reuters) - La bolsa mexicana subía el viernes, cerca de sus máximos históricos, luego de que el banco central bajó su tasa clave de interés y tras datos de inflación en Estados Unidos que se ubicaron dentro de las expectativas de los analistas.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,33%, a 62.152,38 puntos poco después de la apertura de los negocios. El miércoles anotó un récord máximo de 62.665,94 unidades.

Banxico recortó la tasa de interés referencial local 25 puntos básicos el jueves, como esperaba el mercado.

Mientras que el viernes datos de Estados Unidos mostraron que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% en agosto, tras ganar un 0,2% en julio.

Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el índice PCE subió un 0,2%, tras ganar un 0,2% en julio. En los 12 meses a agosto, la llamada inflación subyacente se ubicó en un 2,9%.

Los datos podrían darle a la Reserva Federal estadounidense espacio para seguir recortando el costo del crédito.

Los títulos de Megaclabe Holdings escalaban un 1,99%, a 59,85 pesos, y lideraban los avances, al tiempo que los papeles de Industrias Peñoles sumaban un 1,87%, a 816,93 pesos. (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier López de Lérida)