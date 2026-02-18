Bolsa mexicana sube tras dos sesiones de pérdidas, atenta a resultados trimestrales

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb (Reuters) - La bolsa mexicana ascendía el miércoles después de dos jornadas en declive, en un mercado con la mira puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.62% a 71.598,53 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos del minero Grupo México encabezaban las alzas, con un 3.24% más a 201,99 pesos, seguidos por los de la firma de medios Grupo Televisa, que sumaban un 1.26% a 11,23 pesos.

Por el contrario, los papeles de la minorista Wal-Mart de México figuraban entre los de peor desempeño, al ceder un 0.81% a 58,58 pesos. Está previsto que después del cierre divulgue su informe trimestral. (Reporte de Noé Torres)