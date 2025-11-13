Bolsa mexicana sube tras fin del cierre del Gobierno de EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 nov (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el jueves impulsada por el buen ánimo de los inversionistas después de que llegara a su fin el cierre del gobierno estadounidense más largo de la historia.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ganaba un 0.19% a 63.311,22 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaban las alzas, con un 1.40% más a $18.17 pesos, seguidos por los de la concesionaria de autopistas Pinfra, que sumaban un 1.38% a $254.87 pesos. (Reporte de Noé Torres)