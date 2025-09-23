Bolsas aprovechan impulso de IA y oro, con foco puesto en discurso de Powell

Por Canan Sevgili y Tom Wilson

LONDRES, 23 sep (Reuters) - Las acciones mundiales subían el martes, ya que el optimismo por la inteligencia artificial impulsaba a los valores tecnológicos, mientras que las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos llevaban al oro a máximos históricos, a la espera de un discurso del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* El índice de acciones mundiales de MSCI avanzaba un 0,1%, impulsado por los avances en Europa y Asia. Wall Street apuntaba a una apertura al alza tras un repunte impulsado por la tecnología que llevó a los índices a máximos históricos de cierre el lunes, por tercera sesión consecutiva.

* Los comentarios que hará Powell más tarde en el día podrían desempeñar un papel clave en la configuración de las expectativas de tasas en un momento en el que los inversores sopesan señales contradictorias de la Fed, con algunas autoridades monetarias abogando por recortes graduales para mantener la inflación bajo control.

* En la víspera, las acciones de Nvidia tocaron un máximo histórico tras anunciar que invertirá hasta US$100.000 millones en OpenAI y que los primeros equipos para centros de datos se entregarán en la segunda mitad de 2026.

* "Puede que no sea exagerado afirmar que Nvidia, el principal proveedor de bienes de capital para el ciclo de inversión en IA, está soportando actualmente el peso del crecimiento económico de Estados Unidos", dijo George Saravelos, del Deutsche Bank.

* El oro tocó un récord por encima de los 3784 dólares por onza, acumulando un alza cercana al 10% en lo que va de mes.

* El índice paneuropeo STOXX 600, que ha tendido a quedarse rezagado en la carrera hacia los valores tecnológicos, ganaba un 0,5%, impulsado por las acciones de servicios públicos. Los índices alemán y francés subían un 0,3% y un 0,7% respectivamente.

* El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón avanzó un 0,1%, elevando al 5,5% el aumento en lo que va de mes. Los valores surcoreanos sumaron un 0,51%, mientras que los valores destacados chinos cerraron estables.

* La renta variable mundial se ha visto respaldada por las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Fed, tras la relajación de su política la semana pasada.

Los futuros sugieren que hay un 90% de probabilidades de una rebaja de tipos del 0,25% en octubre y un 75% de otra similar en diciembre.

* En los mercados cambiarios, el euro cotizaba estable a US$1,179, tras rebotar el lunes desde un mínimo de US$1,1726, mientras que el billete verde caía a 147,72 yenes desde un máximo en torno a 148,37.

* Los precios del crudo mejoraban cerca de un 1%, mientras los inversores evalúan las perspectivas de la oferta mundial después de que Irak y los gobiernos regionales kurdos alcanzaron un acuerdo preliminar para reanudar las operaciones de un oleoducto.

(Editado en español por Carlos Serrano)