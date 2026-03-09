Bolsas asiáticas se desploman y petróleo sube más del 30% por crisis en Oriente Medio

Las bolsas asiáticas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon más del 25% a más de 110 dólares el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua.

Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

La Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, perdía el lunes más del 8%, mientras que Tokio caía más del 7% y Taipéi más del 5%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los futuros para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio.

Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero, donde el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado estadounidense, subía más del 30% el lunes, a 118,21 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía un 27,54% a 118,22 dólares el barril.

En los últimos días se reportaron ataques contra campos petrolíferos en el sur de Irak y en la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción.

También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait redujeron la producción en medio de los ataques iraníes contra sus territorios.

- "Impuesto a la economía global" -

En tanto, el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas mundiales, se suspendió desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero.

Con la perspectiva de elevados precios energéticos por un período prolongado se despertaron los temores de una ola inflacionaria que puede impactar la economía global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó el incremento en el precio del crudo frente a la importancia de eliminar "la amenaza nuclear de Irán".

"El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!", agregó Trump.

No obstante, analistas alertaron de un impacto severo en la economía mundial.

"El choque más profundo se está extendiendo en la cadena productiva", afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Advirtió que: "El petróleo arriba de 100 dólares no es solo el repunte de una materia prima. Se convierte en un impuesto sobre la economía global".