Bolsas baten récords y dólar se fortalece tras datos de empleo en EEUU

(.)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 3 jul (Reuters) -

Las bolsas mundiales alcanzaron un récord por segunda sesión consecutiva el jueves y el dólar se apreciaba tras un informe de empleo en Estados Unidos mejor de lo esperado, que sugirió que el mercado laboral podría no estar deteriorándose rápidamente.

* El Departamento de Trabajo dijo que se sumaron 147.000 puestos de trabajo a las nóminas no agrícolas en junio, tras los 144.000 revisados al alza en mayo, más que la estimación de 110.000 de los economistas encuestados por Reuters.

* Tras los datos, los mercados redujeron las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este año.

* La probabilidad de una reducción en julio prácticamente se ha evaporado, mientras que las de una rebaja en septiembre bajó al 75% desde casi el 98% previo a la publicación del informe de empleo, según datos de LSEG.

* "El recorte de julio está definitivamente descartado. Me sorprendió como a todo el mundo ver una cifra tan fuerte", dijo Sandy Villere, de Villere & Co en Nueva Orleans. "Es muy sorprendente teniendo en cuenta todas las corrientes cruzadas, desde los aranceles al DOGE o lo que sea. No veo cómo se podría recortar con un mercado laboral tan fuerte".

* En Wall Street, los índices S&P 500 y Nasdaq volvieron a cerrar en niveles récord, liderados por las ganancias de las tecnológicas en una sesión en la que las acciones de Nvidia subieron un 1,3%, acercándose a los US$4 billones de capitalización bursátil.

* Asimismo, datos económicos del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) mostraron que la actividad del sector servicios estadounidense repuntó en junio al recuperarse los pedidos, pero el empleo se contrajo por tercera vez este año.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 344,11 puntos, o un 0,77%, a 44.828,53 unidades; el S&P 500 ganó 51,93 puntos, o un 0,83%, a 6279,35 unidades; y el Nasdaq Composite mejoró 207,97 puntos, o un 1,02%, a 20.601,1 unidades. En la semana, el S&P avanzó un 1,72%; el Nasdaq, un 1,62%; y el Dow, un 2,3%.

* El índice de acciones mundiales de MSCI sumó 5,99 puntos, o un 0,65%, a 926,47 unidades, tras tocar un récord de 926,7. El paneuropeo STOXX 600 mejoró un 0,47%.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,38%, a 97,12 unidades, mientras que el euro bajaba un 0,37%, a US$1,1754.

La moneda estadounidense se encaminaba a su segunda alza consecutiva tras nueve sesiones seguidas de descensos, aunque acumula una caída semanal del 0,1%. * Frente al yen, el dólar ganaba un 0,95%, a 145,03 unidades, y la libra esterlina sumaba un 0,07%, a US$1,3645, tras una liquidación en la sesión anterior en todos los activos del Reino Unido, alimentada por las preocupaciones fiscales y la incertidumbre sobre el futuro de Rachel Reeves como ministra de Finanzas. * El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió tras el dato laboral, pero luego se moderó levemente. * El retorno de las notas a 10 años mejoraba 5,3 puntos básicos, al 4,346%, y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, se disparaba 9,7 puntos básicos, al 3,886%. * En los mercados de materias primas, los precios del petróleo restaban en torno a un 0,5%. (Reporte de Marc Jones; editado en español por Carlos Serrano)