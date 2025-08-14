Bolsas caen por datos en EEUU que debilitan expectativas de bajas de tasas

Por Chibuike Oguh y Naomi Rovnick

NUEVA YORK/LONDRES, 14 ago (Reuters) -

Las bolsas mundiales retrocedían desde máximos históricos el jueves, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense subían después de que las expectativas del mercado de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal se vieran sacudidas por unos datos de inflación más altos de lo esperado.

* El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó de que los precios al productor subieron un 0,9% en julio, superando las previsiones de consenso que apuntaban a un alza del 0,2%. Los inversores han estado atentos a señales de presiones inflacionarias derivadas de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* Las acciones de Wall Street cayeron, con el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq retrocediendo desde los máximos históricos del miércoles.

* El índice Dow Jones cedía un 0,38%, el S&P 500 retrocedía un 0,25% y el Nasdaq Composite perdía un 0,30%.

* Los valores europeos subían un 0,49%. El índice MSCI de valores de todo el mundo caía un 0,37%, a 949,56 puntos, tomándose un respiro un día después de alcanzar un récord.

* "Hemos estado demasiado ansiosos por sacar la conclusión de que la economía está bien, no está sobrecalentada", dijo Peter Andersen, fundador de Andersen Capital Management. "Pero estos datos mayoristas muestran que quizá haya algo de inflación y no deberíamos apresurarnos a concluir que hay que recortar las tasas de interés".

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense saltaron tras los datos de inflación, al desvanecerse brevemente las expectativas de grandes recortes de tasas de la Reserva Federal.

* El rendimiento de la nota a dos años subía 5,4 puntos básicos, al 3,741% y el del bono a 10 años avanzaba 5,1 puntos básicos, al 4,291%.

* Los mercados monetarios mostraron que los operadores siguen esperando casi unánimemente que la Reserva Federal recorte los costos de endeudamiento el mes que viene, aunque algunos operadores han bajado sus apuestas.

* Según una encuesta realizada esta semana por Bank of America, cerca del 70% de los inversores mundiales esperan que la estanflación en Estados Unidos, con una ralentización del crecimiento y una aceleración de los precios al consumidor, se convierta en la tónica en los próximos tres meses.

* El dólar avanzaba frente a las principales divisas, tras haber caído en la sesión anterior. Se apreciaba un 0,27%, a 147,78 yenes, y un 0,39%, a 0,808 francos suizos.

* El euro caía un 0,55%, a US$1,164.

El índice del dólar avanzaba un 0,6%.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subía desde un mínimo de casi dos meses, un 1,7%, a US$66,75 por barril, mientras que el oro al contado caía un 0,39%, a 3341,31 dólares la onza. (Editado en español por Carlos Serrano)