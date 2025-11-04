Bolsas caen tras reciente alza; dólar se aprecia

(.)

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 4 nov (Reuters) -

Los principales índices bursátiles caían el martes en una sesión en la que los jefes de dos de los principales bancos estadounidenses advirtieron de que la renta variable podría encaminarse a un retroceso, mientras que el dólar tocó máximos de cuatro meses frente al euro.

* Los presidentes ejecutivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley advirtieron en una cumbre de inversión celebrada en Hong Kong de la perspectiva de una corrección bursátil de más del 10% en los próximos dos años.

* Las acciones de Nvidia caían más de un 2%, mientras que un índice de semiconductores también perdía cerca de un 2%.

* Palantir Technologies restaba más de un 7% pese a sus buenos resultados trimestrales. La firma, que ha duplicado con creces su valor este año, pronosticó unos resultados para el cuarto trimestre por encima de las expectativas del mercado, impulsada por una rápida adopción de la inteligencia artificial que impulsó la demanda de sus servicios de análisis de datos.

* El Promedio Industrial Dow Jones restaba 190,95 puntos, o un 0,4%, a 47.147,49 unidades; el índice S&P 500 perdía 54,48 puntos, o un 0,8%, a 6.797,49 unidades; y el Nasdaq Composite caía 316,86 puntos, o un 1,33%, a 23.517,86 unidades.

* "El mercado se ha movido al alza desde el punto de vista de los beneficios, pero en algún momento (...) parecía que se estaba posicionando para un retroceso de riesgo incluso ante la más mínima decepción", dijo Keith Buchanan, de Globalt Investments.

* El índice de acciones mundiales de MSCI bajaba 8,53 puntos, o un 0,84%, a 999,38 unidades; el paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,3%; y las acciones asiáticas también retrocedieron desde máximos históricos.

* El dólar se veía apuntalado en parte por la reducción de las apuestas a una relajación a corto plazo de la Reserva Federal, con divisiones dentro de la entidad que hacen dudar de la perspectiva de otro recorte de tasas este año.

* La Fed bajó las tasas la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, afirmó que un recorte en diciembre no es una conclusión inevitable. Los operadores valoran ahora en un 65% la posibilidad de una reducción en diciembre, frente al 94% de una semana antes, según mostró CME FedWatch.

* El euro descendía un 0,3%, a 1,148 dólares, tocando su mínimo desde el 1 de agosto en su quinta sesión consecutiva a la baja.

El dólar restaba un 0,5% ante el yen, que lograba mantenerse cerca de un mínimo de 8 meses y medio.

La libra esterlina perdía un 0,72%, a 1,3044 dólares, después de que la ministra de Finanzas británica apuntó a "decisiones difíciles" en su próximo presupuesto.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cedía 2,6 puntos básicos, al 4,081%, por el sentimiento de aversión al riesgo.

Los precios del crudo restaban en torno a un 0,6% y el oro al contado perdía un 0,67%, a 3.975 dólares la onza.

(Reporte adicional de Twesha Dikshit, Purvi Agarwal y Johann M Cherian en Bengaluru, Lucy Raitano en Londres y Kevin Buckland en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)