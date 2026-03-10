Bolsas de Corea del Sur y Japón abren con fuertes alzas tras bruscas caídas la víspera

El índice referencial surcoreano Kospi subió fuertemente el martes, con más de 5% de aumento después de una baja en los precios del petróleo.

En Japón, el índice Nikkei 225 también aumentó más de 3%, luego de que ambas bolsas asiáticas se desplomaron el lunes por el impacto de la guerra en Oriente Medio.

La Bolsa de Seúl cayó el lunes casi 6% mientras la de Tokio tuvo una baja de más de 5%, al tiempo que las restantes bolsas asiáticas operaron en terreno negativo.

El barril de petróleo llegó a cotizarse el lunes en más de US$110, antes de caer abajo de los US$100 luego de que Trump indicara que: "La guerra contra Irán terminaría muy pronto".

Las señales de Trump de que el conflicto sería de corta duración repercutieron positivamente en Wall Street, y el sentimiento se extendió el martes a las bolsas asiáticas.