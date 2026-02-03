Bolsas de metales chinas ahondan intervención por las fluctuaciones de los precios

Por Dylan Duan, Samuel Shen y Lewis Jackson

SHANGHÁI/PEKÍN, 3 feb (Reuters) - Las bolsas de materias primas chinas aumentaron esta semana los márgenes de ⁠garantías para operar con varios contratos ⁠de metales, la más reciente medida de una campaña de más de dos meses para frenar las enormes fluctuaciones de precios.

Los reguladores chinos tienen un largo historial ⁠de intentos de ‌frenar las ​fuertes fluctuaciones del mercado, y el más reciente intento se anuncia tras el auge del ​cobre, el oro, la plata, el litio y otros metales desde noviembre, que ha ido acompañado ‌de fuertes correcciones periódicas.

El viernes hubo una nueva ola ‌de volatilidad después de que la elección ​del nuevo presidente de la Reserva Federal por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó la mayor caída en dos días de los metales preciosos en décadas.

Los precios del cobre y el estaño en la Bolsa de Futuros de Shanghái también han bajado un 8% y un 18%, respectivamente, desde los máximos del jueves.

La Bolsa de Futuros de Shanghái elevó los márgenes para operar con plata el martes, mientras que la Bolsa ⁠de Futuros de Cantón aumentó los límites de precios y los márgenes para el platino y el paladio. La Bolsa de ​Oro de Shanghái ha ajustado los márgenes para los contratos de oro y plata tres veces esta semana.

Varios bancos chinos también emitieron advertencias esta semana sobre la volatilidad del mercado de metales preciosos y aumentaron los ratios de margen para los préstamos relacionados, entre ellos el China Merchants Bank y el Bank of China.

"El mercado estaba perdiendo sentido, por lo que existe el temor de un auge y ⁠una caída", dijo Cui Rong, director de Shanghai Weiti Investment Consulting Co.

La Bolsa de Futuros de Shanghái ​intervino 22 veces en los mercados de metales en diciembre y enero, desde el aumento de los requisitos de márgenes para operar hasta la limitación del número de nuevas posiciones que pueden abrir los operadores, más que en los siete ‍meses anteriores juntos.

El aumento de los requisitos de margen obliga a los agentes en el mercado a realizar un mayor desembolso de capital, lo que puede frenar la especulación, reducir la liquidez y empujar a los operadores a liquidar posiciones.

En la Bolsa de Futuros de Cantón (GFEX), sede de un importante contrato de litio, así como de ​contratos de platino y paladio, los responsables realizaron dieciséis intervenciones similares en enero y diciembre, más que en todo el resto del año.

Las cifras son cálculos de Reuters basados en los comunicados oficiales de ambas bolsas.

(Reportaje de Dylan Duan y Samuel Shen en Shanghái y Lewis Jackson en Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)