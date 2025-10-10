Bolsas europeas abren planas, apoyadas por el sector automovilístico y los bancos

10 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas abrían planas el viernes, mientras las pérdidas de los valores del sector sanitario se veían compensadas por las ganancias de los valores bancarios y automovilísticos, con la atención puesta en la política francesa, en un momento en que se espera que el presidente Emmanuel Macron anuncie pronto un nuevo primer ministro. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía estable en 571,2 puntos a las 07.12 GMT, encaminándose a su tercera subida semanal consecutiva. El sector de los automóviles ganaba un 0,9%; las acciones de Stellantis cotizadas en Milán subían un 1,5%, después de que el fabricante dijera que sus envíos mundiales de vehículos aumentaron un 13% interanual en el tercer trimestre. Los bancos de la zona euro avanzaban un 0,5% a primera hora; el francés BNP Paribas y el alemán Commerzbank ganaban cerca de un 1% cada uno. Por el contrario, los grandes valores del sector sanitario caían un 0,5%; la farmacéutica británica AstraZeneca y la danesa Novo Nordisk cerca de un 1% cada una.

Los inversores también estarán atentos a los acontecimientos en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron una reunión de los principales partidos políticos franceses antes de la fecha límite autoimpuesta para nombrar a un nuevo primer ministro. Los valores franceses

subían un 0,3%. La alemana Energiekontor caía un 13,3%, después de que el promotor de parques eólicos y solares recortara sus previsiones de beneficios para 2025. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)