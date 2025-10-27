Bolsas europeas alcanzan máximos históricos ante el optimismo comercial entre EEUU y China

27 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban un nuevo récord intradiario el lunes, tras las ganancias de la semana pasada, mientras las señales de relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China estimularon el apetito por el riesgo. El índice STOXX 600 subía un 0,1%, hasta los 576,37 puntos, a las 0808 GMT, después de cerrar en un máximo histórico el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que EEUU y China están listos para cerrar un acuerdo comercial, mientras se espera que se reúna con su homólogo chino esta semana en Corea del Sur, donde ambos decidirán sobre el marco de un acuerdo comercial negociado durante el fin de semana. Los valores mineros europeos y el sector tecnológico sumaban un 1,1% cada uno, mientras que el índice de servicios públicos perdía un 0,6%.

Se espera que la Reserva Federal de EEUU recorte los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual en su reunión del miércoles, una opinión respaldada por un informe de inflación más suave de lo esperado publicado el viernes. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos esta semana. Entre las novedades empresariales, la farmacéutica suiza Novartis ha acordado adquirir la empresa biotecnológica estadounidense Avidity Biosciences por unos US$12.000 millones en efectivo. Las acciones de Novartis bajaban un 1%. HSBC Holdings perdía un 1,3% tras anunciar que contabilizará una provisión de US$1100 millones en sus resultados del tercer trimestre después de perder parte de una apelación en un largo juicio relacionado con el esquema Ponzi de Bernard Madoff. (Información de Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)