Bolsas europeas alcanzan máximos históricos impulsadas por las tecnológicas

2 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban un máximo histórico el jueves, impulsadas por las empresas relacionadas con los chips tras el repunte nocturno de Wall Street, mientras que los grandes valores del sector sanitario también prolongaban su subida de la sesión anterior. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,7%, hasta 568,5 puntos, a las 0711 GMT, alcanzando un récord intradía. La mayoría de las bolsas regionales también subían, con Alemania liderando las ganancias con un incremento del 0,7%. Los valores tecnológicos sumaban un 2,3%, siguiendo las subidas de la noche en Wall Street. El ánimo también se veía impulsado después de que las coreanas Samsung Electronics y SK Hynix firmaran cartas de intenciones para suministrar chips de memoria a los centros de datos de OpenAI. ASML y ASMI subían más de un 4% cada una, entre las principales ganancias del STOXX. Los valores del sector sanitario avanzaban un 1%, ampliando la subida del miércoles, después de que un acuerdo entre Estados Unidos y Pfizer el martes ayudara a reducir cierta incertidumbre en el sector. El sector automovilístico también subía un 2,1%, impulsado por el avance del 3,2% de Ferrari, después de que HSBC elevara su recomendación del fabricante de automóviles italiano de "mantener" a "comprar".

Los inversores también estarán atentos a la evolución del cierre de la Administración estadounidense, que probablemente retrasará la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, que debían conocerse esta semana. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición de Tomasz Janowski; edición en español de Paula Villalba)