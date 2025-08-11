Bolsas europeas amplían sus ganancias antes de las conversaciones entre EEUU y Rusia

11 ago (Reuters) - Las bolsas europeas subían el lunes, prolongando el fuerte impulso de la semana pasada gracias al optimismo sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania, mientras los inversores centraban su atención en los próximos datos de inflación de Estados Unidos y en las negociaciones arancelarias de finales de esta semana. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3% a las 0708 GMT, acercándose a su nivel más alto desde el 31 de julio. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, obtuvo el respaldo diplomático de Europa y de la alianza de la OTAN antes de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos de esta semana, en la que Kiev teme que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, intenten dictar las condiciones para poner fin a una guerra que dura ya tres años y medio. Trump, que se reunirá con Putin en Alaska el viernes, dijo que un posible acuerdo implicaría "algún intercambio de territorios para el mejoramiento de ambas (partes)". Las esperanzas de un acuerdo de paz pesaban sobre las empresas de defensa alemanas. Las acciones de Rheinmetall caían un 3,7%, mientras que las de Renk y Hensoldt bajaban un 3% y un 2,1%, respectivamente. Orsted se desplomaba un 22% después de que el promotor danés de parques eólicos dijera que planea una ampliación de capital por valor de 60.000 millones de coronas (US$9400 millones), basándose en la evolución adversa del mercado eólico marino estadounidense. Northern Data caía casi un 3% después de que el proveedor estadounidense de plataformas de vídeo y servicios en la nube Rumble dijera que estaba estudiando una oferta de unos US$1170 millones por el grupo alemán de inteligencia artificial en la nube. (Información de Sruthi Shankar en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)